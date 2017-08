Zevende concert Nachtgeluiden in het bos

Het idee is eenvoudig: bouw een podium met een tent in het bos, zet 300 stoelen klaar voor het publiek, schenk bij de ingang een wijntje, haal een paar klassiek geschoolde muzikanten en wacht tot het donker is. Het bleek een groot succes.

Intimiteit

In de ogen van Heuvelman is Nachtgeluiden geen concert. ,,Het is meer. Bezoekers hebben door de bijzondere setting meer contact met elkaar. Zij zijn ook vaak natuurliefhebbers. Ik noem het een sociale innovatie. De meeste bezoekers zitten in de tweede fase van hun leven en denken na over de zin van het leven. Dat kan bij dit evenement.’’

Plannen

Heuvelman is ook initiatiefnemer van Klassiek aan de Grift in het centrum van Veenendaal en zat ook achter het festival Toon. Hij heeft nog meer plannen. ,,Een festival voor de trompet’’, hoopt hij. ,,Dat kennen we nog niet in Nederland, twee of drie dagen. Het is nog onzeker, maar in het voor- of najaar van het volgend wil ik het graag organiseren. Ik ben in bespreking met een cultureel gezelschap. Ik denk dat het lukt.’’