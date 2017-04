Zeventig jaar getrouwd, dat moet wel echte liefde zijn

Het bruidspaar - 'het was liefde op het eerste gezicht' - kreeg vandaag een koninklijke felicitatie en een bezoek van de burgemeester Witteman in woon-zorgcentrum Maria Dommer. ,,Dat gebeurt ons niet elke dag’’, zegt Richard en hij lacht uitbundig.

Dat Richard de rest van zijn leven wilde delen met Lien, wist hij al snel, maar dat ze het zeventig jaar vol zouden houden noemt hij ‘toch wel bijzonder’. Het is een mijlpaal die slechts weinigen bereiken.

Quote Ik kan me niet herinneren dat we ooit ruzie hebben gehad Bruidegom Richard Bouwman

Op een bruiloft in 1943 zagen Richard Bouwman (93) en Lien Bouwman-van Dijl (92) elkaar voor het eerst. Liefde op het eerste gezicht, vertelt Richard met een stralende lach op zijn gezicht. Vlak voordat hij werd afgevoerd naar een werkkamp in Duitsland, verloofden de twee zich. Die verloving nam Richard zeer nauwkeurig. ,,In het kamp kwam er een keer een meisje op mijn schoot zitten, die heb ik een opdoffer verkocht. Ik kreeg daarna een emmer water over mijn hoofd, maar ja, dat deerde me niet. Ik nam onze verloving serieus.’’

Textiel

Hun huwelijk in 1947 kwam uit liefde voort. Maar had ook een extra voordeel. ,,Het was de opbouwtijd na de oorlog. Als je voor de wet trouwde, kon je allerlei textielwaren van de overheid krijgen. Gordijnen, handdoeken, theedoeken, dat konden we goed gebruiken bij de inrichting van ons huis.’’

Richard en Lien waren niet de enigen die er zo over dachten. ,,Er werden massaal huwelijken gesloten in die tijd,’’ herinnert Richard zich. ,,Er was geen aardigheid aan. De namen werden opgelezen en dan zei een heel rijtje koppels achter elkaar ‘ja’.’’

Quote Mijn broer heb ik weleens zien vechten met zijn vrouw, zoiets hebben we nooit gehad Bruidegom Richard Bouwman

Dat ze nu zeventig jaar later nog steeds samenzijn, is volgens de jubilarissen ‘een gave’. Maar ook hun flexibele karakter hielp een hoop. ,,We hebben beide een groot incasseringsvermogen en kunnen wat hebben van elkaar’’, vertelt Richard. ,,Ik kan me niet herinneren dat we ooit echt ruzie hebben gehad. Wel onenigheden natuurlijk, maar dan praatten we het altijd uit. Mijn broer heb ik weleens zien vechten met zijn vrouw, zoiets hebben we nooit gehad.’’