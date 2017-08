Zieke kinderen maken 'rit van hun leven' in blitse sportauto's

De jongen is dol op auto’s. En hij heeft diabetes, al bijna zijn hele leven. Het is die combinatie, die ervoor zorgt dat hij mag deelnemen aan de Ride of their life 2017, die vanochtend van start is gegaan bij hotel Van der Valk in Breukelen.

Twintig zieke kinderen uit het hele land doen er mee aan dit 'ritje van hun leven'. Evenzovele super-gelikte, peperdure bolides showen zich één voor één onderaan de trappen van het hotel. Spiksplinternieuwe, met brullende motoren. Fluisterstille, zoals de i8, met (ook) elektrische motoren. Maar ook oldtimers uit vervlogen tijden, opgepoetst en wel.

Helden

Een dag om nooit te vergeten, dat is het doel. Voor de kinderen, en ook voor hun ouders en broertjes en zusjes. Er rijden chronisch zieke kinderen mee, en ook ernstig zieke kinderen voor wie de nabije toekomst onzeker is. ,,Maar elk kind dat vandaag mee rijdt, is voor ons een held,’’ zegt initiatiefnemer Bram Hilgersom. ,,En zo moet hij zich ook voelen. Ondanks de donkere dagen, willen we vandaag die glimlach op hun gezicht zien. We maken van elk kind, in elke auto, een film. De DVD ervan, kunnen ze straks dan nog vaak uit de kast halen om weer even die glimlach terug te halen - daar is het om te doen.’’

Volledig scherm Jessey Sjouw (10) is klaar voor vertrek in een BMW i8. © Marnix Schmidt

De 14-jarige Willem mag mee in een Porsche. Hij heeft een stoma, als gevolg van een aandoening die verwant is aan de ziekte van Crohn. Willem wil alles weten van brandweerauto’s, ziekenauto’s en politieauto’s, maar vandaag neemt hij verrukt plaats in een supersnelle sportwagen, die - een beetje rollen met de spieren moet kunnen - zijn motor een keertje flink laat brullen. Willems moeder zegt: ,,Fantastisch, dat mensen deze belevenis voor zieke kinderen organiseren.’’

Racemonster

Bram Hilgersom komt uit Vijfhuizen. Hij wilde simpelweg ‘eens iets voor een ander doen’. Waarmee, dat was snel bepaald: Bram is zelf een fanatiek autoliefhebber. In het bezit van een BWW uit de drie-serie, feitelijk een racemonster dat nog maar nét wordt toegelaten op de openbare weg. ,,In mijn netwerk zitten ook veel liefhebbers van de autosport, dus het was niet eens zo moeilijk mensen te vinden die mee wilden rijden.’’