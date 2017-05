Zingen in nostalgische sfeer

FEEST!Zingen. In Theater aan de Slag in Culemborg kan iedereen die wil één keer in de maand komen zingen. En dat mag best een beetje vals zijn.

,,Welkom! Leuk je weer eens te zien!" De bezoekers van Theater aan de Slag worden hartelijk ontvangen door Peter en Anja Elbertse. Het stel heeft het theater - 'Om het concertzaal te noemen is pretentieus'- zelf gebouwd. Kaartjes verkopen, zingen, piano spelen, drankjes uitdelen: ze doen alles zelf vanavond. Allemaal voor de lol, want Peter, voormalig percussionist van het Nederlands Philharmonisch Orkest, is met pensioen.

Eerder organiseerde hij een Beatles- en Stones-avond. Vanavond gaat alle aandacht naar het 'verantwoorde' Nederlandstalige lied, zoals hij het zelf noemt. Op de stoelen liggen zangboekjes klaar met de liedteksten.

Het ons-kent-onsgevoel is groot. Veel mensen kennen elkaar uit de buurt of van hun zangkoor. Jan en Ans uit Houten zijn fans van het eerste uur. Jan: ,,Soms zitten er oudere mensen naast ons, die dan opeens helemaal losgaan. Het is gewoon gezellig om samen te zingen."

Waar ze het meest naar uitkijken? Ans: ,,Ramses Shaffy vind ik leuk, en Doe maar. En bij 'Stil in mij' ga ik ook wel los hoor." Jan: ,,En 'Stiekem met je gedanst' natuurlijk. Die kennen we nog uit onze tijd."

Ook Toon heeft er zin in. ,,Het is kleinschalig en gezellig. Regelmatig komen we met de hele vriendenclub hierheen." Gaat het om het zingen of toch de nostalgie? ,,Beiden", zegt hij.

Volume

Stipt om 20.30 uur neemt Peter plaats achter de vleugel en grijpt zijn compagnon Barend Lapperre de microfoon. Lapperre zet de liedjes in en zorgt voor genoeg tempo en volume. Al vanaf de start blijkt dat laatste niet nodig. Als de eerste tonen klinken van Anneke Grönloh's 'Brandend Zand' zingt iedereen uit volle borst mee.

Van Rob de Nijs tot Ramses Shaffy en van Boudewijn de Groot tot Wim Sonneveld: de ene na de andere Nederlandse kraker komt voorbij. Tussen de liedjes door ontpopt Peter zich als ware popencyclopedie. Over alle artiesten en liedjes heeft hij wel een leuk feitje of grappige anekdote. ,,Er wordt soms denigrerend gedaan over het Nederlandse lied, maar laatst deed Ali B. Brandend Zand en toen dacht ik; wat een geweldig nummer eigenlijk."

Regelmatig heeft hij de lachers op zijn hand. ,,Ik zeg altijd maar zo: je hebt drie categorieën. Mensen die kunnen zingen, mensen die niet kunnen zingen en mensen die dénken dat ze goed kunnen zingen. Die zijn nog het ergste", zegt hij.

Complimenten

Quote Het is niet la-la-la, maar lái-la­la­la Peter Elbertse Maar of je nou zuiver of vals zingt, Peter en Barend zijn niet scheutig met complimenten. ,,Wauw", klinkt het na een goedgelukte uithaal in Shaffy's 'Sammie'. ,,Ik vind jullie echt goed!" Toch is hij ook streng als het moet en geeft hij af en toe wat instructies. ,,Het is niet la-la-la, maar lái-lalala, subtiel verschil!"

Het publiek doet zijn uiterste best. Bij 'Malle Babbe' wiegen de rijen mensen heen en weer. Na 'Het kleine café' is het tijd voor een korte adempauze. Even de keel weer smeren, dit keer met een welverdiend biertje of wijntje. Na de pauze staan Herman van Veen, het Goede Doel en Clouseau nog op het programma.

De komende maanden zijn er geen sing-along-avonden, maar Peter heeft al genoeg ideetjes voor na de zomer. ,,Ik dacht aan Queen of ABBA. De Stones-avond was binnen een uur uitverkocht. Eens kijken of dat dan ook lukt."

Feestje

Wat? Zomaar 'n zaterdagavond met veel hits, een 'singalong' avond.

Thema? Nederlandstalige popklassiekers.

Waar? In Theater aan de Slag in Culemborg.

Wanneer? Zaterdag 20 mei van 20.00 uur tot in de kleine uurtjes.

Publiek? Ongeveer 50 zangfanaten, koorleden, maar ook gewoon liefhebbers van het Nederlandstalige lied.

Gemiddelde leeftijd? 50+, met een paar uitschieters naar boven.

Grijze haren? Volop aanwezig.