Zingende huisvrouwen veroverden het land met potten en pannen

Hun instrumenten waren potten en pannen; hun roem was groot. Het Utrechts Huisvrouwen Show Orkest was tussen 1953 en 1988 een fenomeen dat overal in het land navolging kreeg. Donderdagmiddag is er een reünie in het Museum van Zuilen.

,,Wij zijn de vrouwen van het Utrechts Huisorkest. U heeft toch zeker reeds van ons gehoord? We zijn bekend van Noord tot Oost tot Zuid en West. Het boem-tsing-rhytme is 't wat ons bekoort.''

De eerste regels van het openingslied Vrolijke Huisvrouwen. Henny Oort (86) heeft ze talloze malen gezongen. De (in Drenthe geboren) Utrechtse weet het nog goed: ,,Een avond had vier onderdelen. We begonnen met de huisvrouwen. Daarna deden er twee een sketch en dan kon de rest zich snel omkleden.''

Henny Oort, één van de laatste nog levende leden van het Utrechts Huisvrouwen Show Orkest.

De huisvrouwen verschenen vervolgens als zeeman of cowboy. Of als conferencier Lou Bandy of in een Tiroler outfit. Het optreden werd steeds meer een spektakel en het orkest wijzigde niet voor niets al snel de naam in Het Utrechts Huisvrouwen Show Orkest. ,,We hadden na verloop van tijd zo veel soorten kleding. Die moest je zelf maken. Een persoon, Lenie Zitman, knipte alles. Ze haalde de stof in Amsterdam. En dan moest je het zelf thuis in elkaar zetten. Ik kon dat heel goed, maar je had altijd bofkonten die dat niet konden. Dan moesten anderen het voor hen doen.''

Quote Mevrouw Klein-ten Brinke begon met pianospelen en de anderen haalden van alles uit de keuken. Henny Oort Oort is één van de drie nog levende leden van het orkest. Ze kwam er beginjaren zeventig bij, maar weet uit overlevering hoe alles begon in 1953. ,,Ja, bij mevrouw Klein-ten Brinke in de Cornelis Smeenkstraat in Zuilen. Het Zuilens mannenkoor Aurora gaf een concert, maar de vrouwen mochten niet mee. Die zaten bij elkaar en zeiden: 'Dan maken we toch zelf een orkest'. Mevrouw Klein-ten Brinke begon met pianospelen en de anderen haalden van alles uit de keuken: potten, pannen, deksels. De dames zeiden: dit is leuk, dat kunnen we vaker doen. Zo is het eigenlijk heel spontaan begonnen.'' Het orkest maakte al snel furore. In Tivoli stonden ze op de planken met Mieke Telkamp en de Wama's, tot in Leeuwarden werd er opgetreden en zelfs verschenen de Utrechtse huisvrouwen op televisie. Dat was nog voor Henny erbij kwam, maar ze heeft de verhalen wél gehoord. ,,Daar hebben de anderen zo veel over verteld: dat het prachtig was.''

Je kunt ver komen met een piano en verder alleen keukengerei als instrument, zo bleek. Stoffer en blik, een Buismanblik met doperwten erin, pannendeksels, een wasbord, een mattenklopper als gitaar, met alles kon muziek gemaakt worden. ,,Ik speelde de grote trom. Een wasketel met een vel eroverheen gespannen.''

Prachtig

Er waren eigen liedjes, zoals Vrolijke Huisvrouwen, maar ook veel bekend werk. Tulpen uit Amsterdam of Wij zijn twee eenzame cowboys. ,,Of we zongen Als er sneeuw valt in Tirol. En dan gooiden we van watten gemaakte sneeuwballen de zaal in. Nou, die kwamen terug hoor. Dat vonden mensen prachtig.''

Het idee kreeg navolging: overal ontstonden huisvrouwenorkesten. ,,Het is door het hele land gegaan. Maar alle orkesten ontstonden, nadat ze het Utrechtse orkest gezien hadden.''

Quote We traden soms wel twee keer in de week op. Henny Oort Als gevolg daarvan maakten de Utrechters minder verre reizen het land in: de optredens waren vaker in de omgeving van Utrecht. Meestal in verzorgings- of verpleeghuizen. Vrijblijvend was het allemaal zeker niet. ,,We traden soms wel twee keer in de week op. En repeteerden elke woensdagavond. Je moest alle liedjes uit je hoofd leren en als je moest optreden, ging je al om een uur of zes 's avonds weg. Daar moest je gezin wél achter staan. Alles ging dan in de auto mee. Je kon er vaak maar met z'n drieën in, zo veel spullen moesten er nog bij: alle kostuums en de instrumenten.''

Maar het was gezellig. En leuk. En ook heel dankbaar om te doen. De herinneringen zijn mooi. ,,We traden een keer op in een verzorgingshuis in Harmelen en daar zat in het publiek een meneer in een rolstoel. Die kon helemaal niets meer bewegen, alleen zijn vingers nog. En met die vingers heeft hij de hele avond het ritme meegetikt. En zijn ogen straalden. Na afloop zeiden de verzorgers: dit hebben we nog nooit meegemaakt. Dat de mensen zo blij zijn. Dat was je grootste beloning. Beter dan die 300 gulden die we voor zo'n avond kregen.''

In 1988 hield het op. Er was geen nieuwe aanwas en Henny moest als voorzitter het einde inluiden. 'Dit besluit doet pijn', staat in de notulen. ,,We hadden zo'n 16 tot 20 leden nodig om het programma te doen, maar het takelde langzaam af. Jongeren wilden wel zingen, maar vrijblijvend. En bij ons moesten ze alle liedjes instuderen. Daar voelden ze niet voor. En met zo weinig leden kun je het niet meer waarmaken.''



Nieuw leven