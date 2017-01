Zoektocht naar lokale pot

Uitsluitend Utrechts

Dat valt niet mee, merk ik snel na de aftrap van mijn experiment, een week uitsluitend Utrechts eten. Spaghetti bolognese, is het idee. Niet te moeilijk, met een overzichtelijk aantal ingrediënten. Uien, wortels, bleekselderij en kruiden vind ik zonder problemen bij De Moestuin in Maarschalkerweerd. Voor rundergehakt kan ik terecht bij boerderij De Bonte Parels in Westbroek en om de saus te stoven koop ik rode Betuwse wijn - dichter bij Utrecht kan ik qua wijndomein niet komen. Ik vind lintpasta, gemaakt van meel uit de buurt. Tegen die tijd heb ik er al heel wat natte kilometers op zitten, van tuinderij naar veehouderij en slijterij via specialiteitenwinkel. Als gelegenheidslocavoor die haar food mile wil verkleinen, moet ik de auto natuurlijk laten staan. En dus fiets ik door weer en wind de ganse omgeving af.



In sommige steden heb je centrale afhaalpunten waar boeren uit de regio hun spullen heenbrengen, zoals Goei Eete in Tilburg, Locafora in Zwolle en Rechtstreex in Rotterdam. Helaas voor mij is een dergelijk initiatief in Utrecht mislukt, zodat ik voor het verzamelen van ingrediënten voor mijn pastamaaltijd nu zo een halve dag bezig ben.



Aangekomen bij een van de hoofdbestanddelen - de tomaat - slaat de schrik me om het hart. Tomaten uit Utrecht? In het najaar? Dit heb ik duidelijk niet goed doordacht. Ik neem mijn toevlucht tot biologische tomaten uit blik om vervolgens vast te lopen op de olijfolie. Dan maar koolzaadolie, niet uit Utrecht, maar in elk geval wel uit eigen land. Terug naar Kazerij Stalenhoef aan de Twijnstraat in Utrecht, op soppende sneakers en in een doorweekte broek.



Maar de Parmezaanse kaas, waar haal ik die? Kaas uit het Italiaanse Parma komt per definitie niet uit Utrecht. Inmiddels vervloek ik mijn keuze. Spaghetti bolognese: what was I thinking?? Waarom niet gewoon andijviestamppot of pompoensoep?