Zoektocht naar meer testers die elektrisch willen rijden

De testrijders krijgen de kans een jaar lang voor 484 euro per maand met de elektrische auto te rijden. Voorwaarde is dat deze via Snappcar met anderen gedeeld wordt. Testrijders kunnen daarmee een deel van hun maandbedrag terugverdienen terwijl een groter aantal mensen de gelegenheid krijgt kennis te maken met elektrisch rijden. Volgens Koek is de proef geslaagd als ten minste twintig anderen in dat jaar gebruik maken van de auto.

Om het aanbod aantrekkelijker te maken voorziet het aanbod in 10.000 kilometer aan gratis windstroom en de plaatsing van een laadpaal in de directe omgeving.

Zelf de auto leasen kost bij Volkswagen bijna 100 euro meer, bij een contract voor vier jaar. Wie er minder lang aan vast wil zitten, betaalt aanmerkelijk meer. De testperiode in Utrecht is een jaar.

Planning

Hoewel e-Golf volgens Volkswagen een actieradius van 300 kilometer heeft, vereist het delen van de auto een zorgvuldige planning in combinatie met eigen gebruik, zegt Koek. In Rotterdam rijdt inmiddels een tweede groep testrijders in de e-Golf rond. Die proef eindigt in de zomer. De rijders krijgen de gelegenheid de auto over te nemen of het leasecontract privé voort te zetten.