Zoektocht naar vermiste Ikram Ammari (13) uit Driebergen gestopt

Live twitter OM eist twintig jaar cel voor verdachten liquidatie IJsselstein

16:35 Het Openbaar Ministerie heeft twintig jaar cel geëist tegen de verdachten van de liquidatie in IJsselstein in april 2016. Bowy T. en Abdelghani El H. schoten op 17 april in Samir Erraghib (37) op klaarlichte dag dood.