Zondebok van Zuilen

Jordy Best heeft in alle hectiek rond zijn straf in elk geval zijn zelfspot nog niet verloren. Als de fotograaf hem vraagt of hij met zijn rug tegen de muur wil gaan staan en in de lens wil kijken, is de vergelijking met zijn situatie bij Elinkwijk niet ver weg. De 22-jarige inwoner van Maarssen schiet onbedaarlijk in de lach van de woordspeling, maar achter de façade van vrolijkheid gaat een gebroken voetballer schuil. ,,Jordy is er kapot van", zegt zijn moeder. Best beschrijft zijn gevoel zelf als 'jammer en teleurstellend'.

De ellende voor de verdediger van zondageersteklasser Elinkwijk begon twee weken geleden. De Utrechters speelden bij AFC'34 in Alkmaar, toen na de wedstrijd duidelijk werd dat Best die wedstrijd vanwege een schorsing eigenlijk niet mocht voetballen. Verhalen druppelden naar buiten dat Best die uitsluiting bewust had verzwegen. Aan een teamgenoot zou hij dat zelfs hebben verklapt. ,,Die verhalen gingen een eigen leven leiden", vertelt Best in zijn ouderlijk huis in Maarssen, ,,maar het klopt niet, want ik heb niets verzwegen. Ik kreeg veel berichtjes van mensen die vroegen wat er aan de hand was. De telefoon van mijn vader stond roodgloeiend."

In de Elinkwijk-kantine werd Best, al sinds de C-junioren actief aan het Theo Thijssenplein, met de nek aangekeken. In Zuilen was de zondebok snel gevonden. ,,Dat vond ik echt heel vervelend. In eerste instantie kreeg ik de schuld helemaal in mijn schoenen geschoven. Dat ging heel ver. Later is de club voor een deel teruggekrabbeld, maar dat verhaal dat ik mijn schorsing had verzwegen, ging niet meer weg."



Terug naar de week voor de wedstrijd met AFC'34. Best had een vermoeden dat hij was geschorst en zocht in zijn e-mail naar een bevestiging. Die vond hij niet. Donderdag op de training kreeg hij van trainer Ricky Testa La Muta een hesje, ten teken dat hij in Alkmaar in de basis zou starten. ,,Voor mij een tweede bevestiging. Ik heb er daarom niet meer bij stilgestaan of over nagedacht." Was het echter niet verstandiger geweest om zijn vermoedens bij de elftalleider aan te kaarten? ,,Achteraf had ik dat inderdaad beter kunnen doen. Ik dacht alleen dat ik niet was geschorst. Net als de trainer, teammanager en technisch manager."