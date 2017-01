Zonne-auto's verspreiden zich vanuit Lombok over stad en regio

Het systeem beoogt dat over enkele jaren zo'n duizend elektrische auto's overdag zonne-energie opslaan (als ze niet onderweg zijn) en een deel daarvan in de avond en nacht aan de gebruiker afgeven. Die wordt daarmee minder afhankelijk van het traditionele elektriciteitsnet.



Het systeem functioneert nu nog niet omdat auto's ervoor moeten worden aangepast. Wel staan in Utrecht en de regio zo'n vijftig tweerichtingslaadpalen, waarvan bijna de helft in Lombok.



Deelauto's

Deze maand neemt Smart Solar Charging twintig elektrische deelauto's in gebruik om in de toekomst tweerichtingsstroom te benutten. Eind dit jaar moeten dat er meer dan honderd zijn. Een beperkt deel wordt ingezet om, na aanpassing, het tweerichtingsverkeer voor stroom alvast te testen.



Als dat goed gaat, komen ook de andere auto's ervoor in aanmerking. Plaatsing van tweerichtingslaadpalen gaat intussen door in onder meer het Science Park, Driebergen, Zeist en Houten.



Accu's

Als een overdag opgeladen auto in de nacht stroom teruglevert, dan wordt nauwlettend in de gaten gehouden dat de accu's minimaal voor 80 procent gevuld blijven.