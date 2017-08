Zonnecellen in dakpannen: je ziet er niks van

Toch liggen er geen 526, maar 400 zonneceldakpannen op het dak. Kox: ,,Dat komt omdat het financieel heel ongunstig is om meer te produceren dan je gebruikt. De overheid ziet je dan als leverancier, waardoor je meer belasting moet betalen.’’ Geld is bovendien niet het voornaamste motief voor hun keuze, legt Kox uit. ,,Zonneceldakpannen zijn 25 procent duurder dan traditionele zonnedakpanelen. Anders gezegd: je moet 25 procent meer uitgeven om hetzelfde rendement te halen.’’



Om een goed beeld te krijgen van het resultaat bezochten ze vier voorbeeldprojecten met zonneceldakpannen in de provincie Utrecht. ,,Bij het eerste adres dachten we dat we verkeerd zaten, omdat we geen zonneceldakpannen zagen. Toen later bleek dat ze er wel waren, waren we meteen overtuigd: ze zijn inderdaad vrijwel onzichtbaar en geven dus een vergelijkbaar beeld met gewone glazuren dakpannen.’’