Zorgcentrum ontruimd na vreemde lucht

Update SSH start werkzaamheden op voormalig KPN-terrein

12:40 Studentenhuisvester SSH start deze maand met de bouw van een woontoren op het voormalig KPN-terrein aan de Burgemeester Fockema Andrealaan. De SSH adviseert scholieren zich al in 5-VWO of in 4-HAVO in te schrijven om de kans op een woning te vergroten. Inschrijven bij de SSH is mogelijk vanaf 16 jaar.