Zorgen bij Utrechtse sportclubs om hoge huur

Vooral de grote voetbal- en hockeyclubs in de stad die veel velden huren, zijn de klos. Zij betalen straks 30 tot 45 procent meer voor de huur van een veld.



Met de tarievenwijziging wil de gemeente de verschillen tussen binnen- en buitensport kleiner maken. De huurprijs van binnensportaccommodaties, zwembaden en atletiekbanen wordt iets lager. Gymzalen voor verenigingen worden echter weer duurder.



Er ontstond meteen veel weerstand bij met name grote voetbalverenigingen, zoals Kampong, De Meern, Hercules en Sporting '70. Kampong-voorzitter Frank van Heusden vindt dat de gemeente vitale clubs met veel leden nu straft voor het feit dat zij hun zaken wel goed voor elkaar hebben. ,,Het is de wereld op zijn kop.''



Krachten bundelen

Kampong houdt er rekening mee dat ze nu jaarlijks 18.000 euro meer betaalt voor de huur van de velden. De club zal die kosten moeten verhalen op zijn leden. ,,Samen met grote clubs als Hercules, Sporting '70 en De Meern willen we de krachten bundelen en hopen we dat de gemeente nog iets bijdraait.''



Hercules zegt begrip te hebben voor het feit dat de gemeente de verschillen tussen binnen- en buitensport in balans brengt. ,,Maar deze forse verhoging van de veldhuur brengt wel onze maatschappelijke functie die we in de stad vervullen in het gedrang'', zegt penningmeester Leo Zwinkels. ,,Deze tarievenstijging zet clubs verder onder water. Dan komt de opvang van jeugd uit de wijk mogelijk in het gedrang en dat is een zorgelijke ontwikkeling.''



Uitzonderingen

De nieuwe tarievenregeling kent tal van uitzonderingen en nieuwe voorwaarden. Zowel Hercules als Kampong hopen snel duidelijkheid te krijgen.



De Utrechtse fractie van het CDA wil dat de gemeente meer geld beschikbaar stelt voor sport in de stad dat ten goede komt aan de clubs. Onder meer om de wachtlijsten weg te werken. ,,Ik heb begrip voor het wegwerken van de bestaande ongelijkheid, maar het is niet fijn dat sommige clubs nu fors meer moeten betalen'', zegt Larissa Exalto.