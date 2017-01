Zorgen om mogelijk verdwijnende dorpsschool: 'We houden niets over'

Stichting Hartenkreet maakt zich ernstig zorgen. De kans bestaat dat de dorpsschool uit Hagestein verdwijnt ten faveure van een nieuwe school op de Brink, in het hart van het nieuwbouwdorp Hoef en Haag ,dat naast Hagestein verrijst.

Als dat gebeurt, blijven er zo goed als geen ontmoetingsplekken meer over in het eeuwenoude Lekdorp. Het zou de doodsteek zijn voor het voortbestaan van Hagestein. ,,Het dorp wordt dan leeg getrokken. In Hoef en Haag zijn alle voorzieningen en wij houden niets meer over'', zeggen Miranda Marbus, Barbara Cozijnsen en Jolanda van Essen van Hartenkreet.

Vernieuwing

De oude Meester Vosschool in de kom van Hagestein is toe aan vernieuwing. Iedereen is dan ook blij met de geplande nieuwbouw, alleen het wordt langzaam maar zeker duidelijk dat deze nieuwbouw op een plek kan komen die van tevoren door de Hagesteiners niet was voorzien, in het hart van het nieuw te bouwen dorp Hoef en Haag.

Vooropgesteld: Hartenkreet is positief over de komst van Hoef en Haag. ,,Er zijn nu al kinderen uit deze wijk die komen wennen bij ons op school. Dat is gezellig en het gaat prima.'' De pijn zit 'm in het feit dat alle voorzieningen dan in Hoef en Haag zitten. De Hagesteiners willen de school daarom erg graag behouden.

Dat hoeft echt niet in het centrum van het dorp zoals nu, maar een mooie nieuwe school tussen de twee dorpen in, zouden veel bewoners wel zien zitten, schat stichting Hartenkreet in. ,,Een school op zo'n plek zorgt voor verbinding. Dan heb je een mooie nieuwe school voor twee dorpen op een schitterende plek'', denkt Miranda Marbus.

Kindcentrum

Frank Balk, cluster-directeur Vianen en Zederik namens de overkoepelende organisatie O2A5 van openbare scholen, is het hier van harte mee eens. ,,Een integraal kindcentrum tussen Hagestein en Hoef en Haag, dat zou een geweldige kans zijn voor Vianen en de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Dat is voor alle betrokken partijen het beste. En Hagestein behoudt zo een ontmoetingspunt. De leerlingprognoses voor de school zijn trouwens enorm gestegen van tweehonderd naar vijfhonderd.''