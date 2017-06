Zorgsfeer wijkt bij Johannes voor hippe uitstraling

Abrona Kunst, Lunch en Cadeau op de Montaubanstraat in Zeist is na een verbouwing van een klein half jaar weer geopend. Het zorgimago heeft plaatsgemaakt voor een hippe uitstraling.

Om hier uiting aan te geven, is de naam van de cadeauwinkel en lunchcafé veranderd in ‘bij Johannes’. ,,We hebben ervoor gekozen om de naam Abrona veel meer op de achtergrond te voeren’’, vertelt Wilke Sloesarwij van Abrona. ,,Het is vooral een leuke plek om een cadeautje te kopen, te lunchen of koffie te drinken. Dat het door mensen met een verstandelijke beperking wordt gerund is een cadeautje extra.’’

Drempel

Ze vertelt waarom de verbouwing nodig was. ,,De cadeauwinkel en lunchcafé zijn begin jaren 80 ontstaan. Tegenwoordig wil de klant een leuke hippe horecatent. Als je voorbij liep, leek het een zorginstelling. Die uitstraling leverde een drempel op. Eenmaal binnen vonden mensen het geweldig. Maar ook voor cliënten is het belangrijk dat ze niet het idee hebben dat ze restaurantje spelen, maar dat het een restaurant is waar je serieus aan het werk bent.’’

De naam ‘bij Johannes’ komt van Johannes Montauban, waar ook de straat naar vernoemd is. ,,In alle uitingen lijkt het net of hij het zelf vertelt. We hopen dat het een heel nieuw publiek trekt.’’

Hipper

Het winkelgedeelte en restaurantgedeelte zijn één grote ruimte geworden. ,,Met de kleuren grijs, geel en groen is het frisser en hipper. Het is overzichtelijk. Dat is vooral voor de cliënten belangrijk. Waar vroeger het restaurant is, is nu het atelier. Het is leuk als klant om even te kijken: wat wordt er gemaakt en door wie? De tuin wordt een ‘eetbare tuin’, met tomaatjes, komkommers, courgettes. Het is een uitbreiding van de dagbesteding. En een stukje educatie: hoe kun je een courgette zelf kweken en het op je bord krijgen?’’