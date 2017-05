'Zoveel dassen bij elkaar? Ik kon mijn ogen niet geloven'

Video Fans vergapen zich aan een Ferrari van 3,5 miljoen

16:16 Ruim 85 actuele en historische Ferrari’s zetten vandaag Amerongen op zijn kop. Het oude dorp van Amerongen is vergeven van honderden Ferrariliefhebbers. De Ferrari-optocht is onderdeel van het 70-jarig jubileumevenement van Kroymans Ferrari, met als hoofdprogramma een tour van Buitenplaats Amerongen naar Ferraridealer Kroymans in Hilversum. Er wordt een tussenstop gemaakt bij Slot Zeist waar alle klassieke Ferrari’s op het binnenplein van het Slot komen te staan. Alle moderne Ferrari’s komen langs het Broeder- en Zusterplein te staan.