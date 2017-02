Zussen bouwen paviljoens van rommel

Isolatiemateriaal van geperste spijkerbroeken, oude wandcontactdozen die een nieuw leven krijgen, oude kozijnen en glas die hergebruikt worden én spoorrails waar stalen kolommen van gemaakt worden: het kan allemaal in Het Hof. Niet voor niets wordt dit een proeftuin voor de zogeheten circulaire economie, met maximaal hergebruik van grondstoffen en materialen.



Het duo heeft er een heuse ‘materiaalman’ voor in de arm genomen, die onderzoekt wat allemaal kan op het gebied van hergebruik van bouwmaterialen. Zelfs zonnepanelen krijgen een tweede leven. „Die komen van een pand waarop ze nieuwere panelen willen leggen’’, zegt Charlotte (40).



Landschapsarchitecte Charlotte is al drie jaar bezig met Het Hof van Cartesius, haar zus Bianca (die de zakelijke kant voor rekening neemt) haakte een jaar geleden aan bij de plannen. En nu zijn ze er bijna: er is een investeerder, er is geld voor aankoop van de grond en de bouw van de eerste drie paviljoens, de gemeente Utrecht is enthousiast en ondernemers staan in de rij.