Zwaargwonde hardloper gevonden bij spoorwegovergang

Een hardloper is maandagavond zwaargewond geraakt bij de spoorwegovergang aan de Noordelijke Meentsteeg in Rhenen. Getuigen vonden de man zwaargewond bij de overgang. Het is onbekend of de man door een trein of door een auto is geraakt. De politie doet hier nog onderzoek naar. De man was dermate zwaar gewond dat ook een medisch team per helikopter werd ingevlogen.