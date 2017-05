Zwanenfamilie steekt over

Wat kan er nou gebeuren bij Ariana Grande?

7:17 Het was de eerste keer dat mijn dochter alleen naar een concert ging. Dat is te zeggen: ze ging met vriendinnen. En ik leverde haar af voor de ingang van de Ziggo Dome, waar honderden andere meisjes in de rij stonden te wachten. Veel van hen droegen een haarband met poezenoortjes; een accessoire, onschuldig en geraffineerd tegelijk, die populair was gemaakt door het zingende kindvrouwtje Ariana Grande. Grande (1,55 m.) werd beroemd als het onhandige stuntelmeisje Cat in de Nickelodeon-serie Sam & Cat. Maar als zangeres had ze zich ontpopt tot een sensuele diva op vestzakformaat. Haar fans waren meisjes als mijn dochter, die op het punt stonden hun eerste weifelende stapjes op het pad naar volwassenheid te zetten.