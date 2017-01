Zware kritiek op IJsselsteins college over samenwerking Montfoort

'Han­den­wei­ge­raar' wil in overleg met Qbuzz

10:57 De man die door vervoersbedrijf Qbuzz niet werd uitgenodigd omdat hij weigerde vrouwen de hand te schudden wil in overleg treden met het bedrijf. Dat zegt zijn advocaat Anis Boumanjal. Die is overigens niet te spreken over de uitlatingen van premier Rutte, die deze week in deze krant refereerde aan de zaak.