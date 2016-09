Zweefvliegende Piet (83) in de wolken

Opstapje

,,Ik moet toch niet via de vleugel naar binnen klimmen hè?'' vraagt Piet zich af. ,,In films zie ik ze via de vleugel klimmen. Maar ik heb niet meer zoveel kracht in mijn knieën, ik weet niet of dat nog gaat." Maar Piet hoeft niet via de vleugel. Hij krijgt een opstapje en kan zich zo voorin de comfortabele tweezitter laten zakken. ,,Kijk, dit is de snelheidsmeter'', zegt de vlieginstructeur. ,,En dit is de hoogtemeter. Dat gele balletje ziet er aantrekkelijk uit, maar daar kunt u beter vanaf blijven want dan gaat de haak open waarmee we aan het sleepvliegtuig hangen.'' ,,Maar ik laat gewoon alles aan u over'', zegt Piet, zonder zorgen.



De tegoedbon was eigenlijk voor een zweefvlucht met lierstart. Dan wordt een zweefvliegtuig aan een kabel en met een lier stijl de lucht ingetrokken. Maar Piet wil graag Utrecht zien, daar woont hij, en daarvoor gaat een zweefvliegtuig niet hoog genoeg met een lier. En dus wordt er gestart achter een motorvliegtuig.



Domtoren

Een uurtje zijn ze in de lucht. ,,Ik heb de Dom van de bovenkant gezien'', zegt Piet. ,,We konden er niet echt omheen vliegen, dat mogen ze niet, maar het was prachtig. Ik heb mijn huis gezien in Leidsche Rijn. Maar de Loosdrechtse Plassen waren ook heel bijzonder. En Soestdijk, en Soesterberg. Dat waren toch wel de hoogtepunten.''



De tegoedbon heeft hij wel laten zien bij de Zweefvliegclub, maar hij hoefde hem niet in te leveren. Piet is altijd welkom, zegt de club.