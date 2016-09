Zweinstein komt naar Leidsche Rijn

Toverstad

Eerder was de tentoonstelling al te zien in New York, Sydney, Singapore en Parijs. Daar kwamen veel bezoekers op af. Die drukte verwacht de organisatie ook in Nederland, zeker in de eerste weken van de tentoonstelling.



Utrecht is de enige stad in Nederland waar het Zweinstein-circus gaat landen, maar niet vanwege het imago als toverstad. ,,Leidsche Rijn is perfect bereikbaar vanuit het hele Nederland. Het ligt aan meerdere snelwegen, er rijden genoeg treinen naar Utrecht Centraal. En wie weet wordt het dan wel een toverstad'', aldus Kramer.



In januari begint de bouw van de tentoonstelling. Van 11 februari tot 30 juni is het tijdelijke Zweinstein in Leidsche Rijn geopend. Daarna wordt het gebouw weer verwijderd. Een toegangsbewijs gaat zo'n vijftien euro kosten.