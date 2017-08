Zwemclub aan de bak om Woestduin tot 2036 open te houden

Volgens Veronike Kartman-Herrot, voorzitter van de Doornse zwemclub met 120 leden, is nu een onzekere periode afgesloten, maar blijft het toch nog wel spannend. ,,We konden niet aan ledenwerving doen. Dat is nu van de baan. Maar voor vijf jaar kun je als zwemclub ook geen grote plannen maken.''



Op 7 september gaat de raad, als voorbereiding op de besluitvorming, tijdens de Open Microfoon in gesprek met iedereen die wil inspreken over het collegevoorstel. Zwemclub Woestduin is dan ook van de partij.