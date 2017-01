Zwemmen in de Kromme Rijn: tintelen van kruin tot tenen

De grond van Amelisweerd is nog bevroren, hier en daar ligt er nog ijs op de Kromme Rijn. Maar het weerhoudt zeven vrouwen en drie mannen er niet van om zich in de rivier onder te dompelen.

Na opwarm- en ademhalingsoefeningen in winterjas en de handschoenen nog aan is het tijd om de kou te trotseren. Oerkracht, daar gaat het over, vertelt instructeur Douwe van den Berg vooraf. De Groninger is leerling van Wim Hof, alias the Iceman. ,,Je maakt zo contact met je lichaam. Dat zorgt kort gezegd voor gezondheid, geluk en meer energie.’’

Schreeuwen

Het is zo ver. De winterspullen uit, badkleding verschijnt. Gadegeslagen door verbaasde voorbijgangers gaan de deelnemers geconcentreerd het water in en proberen te ontspannen. Weer op de kant, begint het grote rillen. Reden voor koucoach Van den Berg om iedereen aan te sporen om hard te schreeuwen. ,,Dat kan afleiden van de kou, waardoor het rillen sneller stopt.’’

Quote Als ik bij huis een rivier had, deed ik het elke dag Adrienne Deutekom Niet veel later zit iedereen met gezonde blos in de pipowagen van tuinderij De Volle Grond en geniet van een warm vegetarische soepje. Meriam Peek (53) uit Odijk rilt nog na terwijl ze eet. Onbekend met het fenomeen is ze niet. ,,Ik heb thuis een zwemvijver en om de paar dagen hak ik het ijs weg en ga er kort in. Waarom? Om mijn lijf te wekken en goed in het hier en nu te komen. Dan voel je iedere cel in je lichaam.’’

Peek was vooral benieuwd naar de speciale ademhalingstechnieken in de cursus. ,,Het blijkt dat ik die onbewust al gebruik. Die oerkracht zit al in me. Ik heb het een minuut volgehouden, maar het was vooral de kunst om te ontspannen.’’

Tintelen

Adrienne Deutekom naast haar merkte dat in het water alle gedachten verdwenen. ,,Ik tintelde van kruin tot tenen. Het bracht me helemaal in mijn lijf en dicht bij het gevoel. Als ik bij huis een rivier had, deed ik het elke dag.’’

Ademcoach Marieke Koesveld uit Utrecht is tevreden. Het belang van ademhaling, ook in de rest van het leven, kan niet genoeg benadrukt worden. ,,Het helpt tegen stress en spanningen, geeft rust, zorgt voor energie en verbetert zelfs de spijsvertering.’’