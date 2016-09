Zwemmen weer toegestaan in Rietplas in Houten

De poepbacterie heet officieel de E.colibacterie en komt voor in de darmen van mensen en dieren. Als die wordt gevonden in het water, is dat een indicatie dat het water vervuild is met uitwerpselen. E.colie is een nare ziekmaker. Na besmetting kunnen zwemmers last krijgen van diarree, die soms gepaard gaat met ernstige buikkrampen. De bacterie is ook nogal eens de oorzaak van blaasontsteking.



Na de vondst van de bacterie werden borden geplaatst om zwemmers te waarschuwen. Die zijn zaterdag weer verwijderd.