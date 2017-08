Zwerfafvalhond Joy haalt zakken vol afval op en geniet ervan

VideoIn IJsselstein loopt sinds deze zomer een bijzondere zwerfafvalhond rond. Labrador Joy speurt naar blikjes en flesjes en zorgt ervoor dat die in een afvalzak terechtkomen. Inwoner Alex van Eck begon vijf weken geleden Joy aan te leren dit soort afval op te sporen. Het resultaat is verbluffend: de hond haalt zakken vol op.

Volledig scherm Alex van Eck met zijn labrador Joy. © Sem van der Wal

Joy heeft plezier in het opruimen van het zwerfafval en de buurt is er blij mee. Het is er nog nooit zo schoon geweest. ,,Half juli begon ik Joy te trainen. Ik deed dat door voorbeeldflesjes met brokjes voer erin te verstoppen’’, legt Alex van Eck uit. ,,Langzaam begon zij te leren dat ze een beloning kreeg als ze het flesje of blikje opspoorde en bij mij bracht om het op te ruimen. We gingen daarin steeds verder en ze leerde heel snel. In het leren was het hebben van geduld heel belangrijk.’’

De twee - en vooral ook Joy - hebben er plezier in de omgeving zo schoon te houden van zwerfafval. Van Eck: ,,We moeten ook steeds verder weg lopen, zoals naar de omgeving van de Nedereindse Plas of het natuurgebied bij jachthaven Marnemoende in IJsselstein. Wat je aan afval tegenkomt is soms enorm veel. Vooral bij de parkeerplaatsen. We halen per middag zo een paar volle zakken afval op.’’

Instagram

Hondeneigenaar Van Eck wordt bijgestaan door zijn zoons Justin (14) en Mitchell (10). Ook zij trainden de hond in het opsporen van blikjes en flesjes. Justin houdt zelfs het Instagramaccount @enjoycleaningup bij. Hierop delen ze video's en foto's van de opsporingsacties van Joy. Het account wordt steeds populairder, want in korte tijd zijn er al ruim 1600 volgers.

Naast de schoonmaakacties in IJsselstein is Alex van Eck met zijn stichting Keep Our Island Clean actief met het opruimen van afval en het ondersteunen van vrijwilligers, onder andere op Curaçao. Hij heeft een passie voor het schoonhouden van de omgeving. Hij begrijpt niet dat er mensen zijn die afval in de natuur weggooien. Hij vertelt: ,,Bizar is dat je een blikje meeneemt en het vervolgens op straat of in de natuur wegwerpt. Zonder er eigenlijk bij na te denken wat dit met de omgeving doet. Daarom wilde ik Joy aanleren mij te helpen om de troep van anderen op te ruimen. Ik deed dat al langer en vanuit die passie kunnen we samen veel meer doen. Eigenlijk zou iedereen z'n hond moeten aanleren hoe je afval kunt opruimen.’’