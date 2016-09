Zweten bij nazomerse 31 graden: zijn we er blij mee?

Carlina de Lorenzo, eigenaar Roberto Gelato:

,,Heerlijk weer, ik geniet ervan. Al durf ik er door al die verhalen over klimaat en opwarming er bijna niet meer blij mee te zijn. Voor onze ijssalon is het natuurlijk super. Tot laat in de avond staan er rijen voor de deur en niemand moppert, iedereen is vrolijk. Het mag wat mij betreft nog weken zo doorgaan. Het voelt als vakantie, hoewel ik 12 uur per dag moet werken.''



Sebastiaan Kraaijenveld, woordvoerder waterbedrijf Vitens:

,,De warmte valt wel mee. Ik heb meer last van de koude airco op het werk. Heerlijk, laat het maar zo blijven. We hebben als waterbedrijf nog geen last van de warmte. Het is code groen, water genoeg, geen aanvullende maatregelen nodig. Het verbruik neemt toe, maar dat is logisch. Iedereen is terug van vakantie, zwembadjes worden gevuld, tuinen gesproeid. Maar met plus 10 procent blijft het binnen de marges. Dus vooral veel blijven drinken, want dat is gezond.''