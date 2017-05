Zweten in Zeist, Oranjevrouwen beginnen aan oefencampagne

Stadion Galgenwaard is op 16 juli het decor van de openingswedstrijd van het EK. In Utrecht beginnen de Oranje Leeuwinnen tegen Noorwegen. Utrecht is één van de zeven speelsteden van het grootste EK voor vrouwen tot nu toe. Op 19, 22 en 25 juli worden op de thuisbasis van FC Utrecht de drie andere groepswedstrijden gespeeld. De laatste uit het kwartet is het duel tussen Rusland en titelverdediger Duitsland. De finale van WEURO2017 is op 6 augustus in Enschede.

Oefeninterlands

De vrouwen spelen ter voorbereiding in juni twee oefeninterlands, in de EK-stadions in Breda en Deventer. Op vrijdag 9 juni trappen ze om 18.30 uur af tegen WK-finalist Japan in het Rat Verlegh stadion in Breda. Vier dagen later, op dinsdag 13 juni, spelen de OranjeLeeuwinnen tegen EK-debutant Oostenrijk. De aftrap in stadion De Adelaarshorst in Deventer is om 20.45 uur.