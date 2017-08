Forse aanrijding tussen twee vrachtwagens in Veenendaal

Iconische Canta wordt uit productie genomen

7 augustus Het Veenendaalse bedrijf Waaijenberg Mobiliteit stopt met de productie van het iconische voertuig waarvoor je geen rijbewijs nodig hebt. Doordat de breedte van het voertuig slechts 1,10 meter is, mag het in tegenstelling tot een brommobiel ook op het fietspad rijden, evenals op het trottoir of voetpad.