Hoe moet Veenendaal verder zonder Wouter Kolff?

Vijf vragen over nieuwe burgemeesterOp 12 september is de laatste werkdag van Wouter Kolff als burgemeester van Veenendaal. Daarna wordt hij geïnstalleerd als de nieuwe eerste burger van Dordrecht. Over zijn opvolger, al dan niet waarnemend, is nog heel weinig bekend. De commissaris van de Koning Willibrord van Beek heeft daarover contact gehad met de gemeenteraad, meer kan het provinciehuis momenteel niet melden. Hoe gaat het nu verder met het Veenendaalse schip zonder kapitein? Vijf vragen over de burgemeestersbenoeming.

Heeft Veenendaal op 13 september een nieuwe burgemeester?

Nee. Althans, geen echte, daarvoor is de tijd veel te kort. Een benoemingsprocedure duurt al gauw vier maanden en kan nog langer duren. Dus dat gaan ze in Veenendaal niet redden. Wouter Kolff maakte pas op 4 juli bekend dat hij de overstap gaat maken naar Dordrecht. Het meest logische is dan dat er een waarnemend burgemeester wordt geïnstalleerd. Die blijft dan aan totdat een nieuwe burgervader is gekozen. Een waarnemend burgemeester heeft dezelfde rechten en plichten als een 'echte' burgemeester.

Wie kiest zo'n waarnemend burgemeester?

Volledig scherm Commissaris van de Koning Willibrord van Beek © ANP Dat doet de commissaris van de Koning (CdK). Dat kan heel snel. Bij een waarnemer hoeft hij namelijk geen rekening te houden met de gemeenteraad en is er geen overleg met de minister nodig. Maar meestal is er wel overleg met de gemeenteraad. Van Beek is in juli al een keer langs geweest in Veenendaal. Maar door de zomervakantie ligt alles even stil.

Een waarnemend burgemeester, wat voor iemand is dat?

Vaak een oud-burgemeester met veel ervaring. Of een oud-wethouder of -gedeputeerde. Het kan ook een burgemeester van een gemeente zijn die het waarnemerschap van een andere gemeente erbij doet. Maar dat zal voor Veenendaal niet aan de orde zijn, daarvoor is dat een veel te lastige plaats.

Wanneer begint de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester?

Dat is de grote vraag. In maart volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. En in de regel wordt een burgemeestersbenoeming afgerond voor zulke verkiezingen. Dan kan de zittende gemeenteraad de hele procedure afmaken.

Dus wat wordt het in Veenendaal?