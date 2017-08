Startlijst wielerkoers Veenendaal bekend: dit zijn de deelnemers

Zijn alle goudvissen weg uit de gracht in Veenendaal?

13 augustus Het is een bijna iconisch beeld geworden: Veenendaler Hans van Manen met een visnet in de Brouwersgracht in Veenendaal. Net zoals de ongewenste goudvissen die hij uit het grachtwater moest halen, werd de Veenendaler een beetje wereldnieuws. Met de plaatsing van een plaquette vorige week sloot Van Manen een roerige periode af.