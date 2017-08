Zijn alle goudvissen weg uit de gracht in Veenendaal?

Het was het begin van een achtbaan met heel wat cameraploegen in zijn kielzog. ,,Het werd me af en toe wel een beetje te veel’’, vertelt Van Manen tijdens de onthulling van het goudvissen-monument. ,,Het was leuk maar ook erg vermoeiend, al die aandacht.’’



Maar zijn anno augustus ook alle goudvissen weg? ,,Ik durf mijn hand er niet voor in het vuur te steken’’, zegt Van Manen. ,,Ik denk het wel en er is nog een nacontrole geweest waarbij de instanties en een dankbrief gekregen.’’ Van Manen kreeg diverse aanbiedingen van mensen die de gevangen goudvissen wilden kopen. ,,Maar dan weet je niet wat ze ermee gaan doen. Walibi had ook nog interesse. Uiteindelijk zijn ze via de dierenwinkel hier in de buurt goed terecht gekomen in vijvers bij particulieren."