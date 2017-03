ChristenUnie pleit wederom voor strengere wet rondom wraakporno

Segers doet de uitspraak in een interview met Nu.nl. Hij vindt onder meer dat de 'wetgeving is versnipperd'. ,,We kunnen met de huidige wetgeving de strafmaat niet verhogen. We hebben aparte strafbaarstelling van het verspreiden van wraakporno nodig. Met een hogere strafmaat.''



Om het bestraffen makkelijker te maken en ook hogere straffen te kunnen eisen, moet er volgens Segers een apart wetsartikel komen. Als een coalitie dat niet wil, dan zal de ChristenUnie zelf het initiatief vanuit de Tweede Kamer nemen om tot wetgeving te komen.