De slag om Spijkenisse

Volledig scherm © ANP ,,Hé, Rutte!'' zegt Henk van Hamond tegen de premier van Nederland. Hij is 68 jaar, gepensioneerd schipper, en heeft twee uur staan wachten om Mark Rutte deze vraag te stellen: waarom krijgt hij maar 700 euro AOW? Zijn vrouw is jonger dan 65, is het officiële argument - maar hij heeft toch gewoon een leven lang premie betaald? Nog voordat de premier aan een antwoord heeft kunnen beginnen: ,,Ik vind je een dief.''



Welkom in Spijkenisse, het nieuwe slagveld in de stembusoorlog. In deze groeikern onder de rook van de Rotterdamse haven begon Mark Rutte in oktober zijn campagne, een bezoek waar hij later nog diverse keren aan memoreerde. En hij is niet de enige: Diederik Samsom was er voor zijn aftreden nog twee keer op campagnebezoek, en dit weekend lanceert Geert Wilders er zijn verkiezingscampagne. ,,Spijkenisse hoort bij ons heartland'', zegt PVV-campagneleider Martin Bosma. ,,Altijd een warm bad.''

Middelland

Quote De cam­pag­ne­stra­te­gen hebben Suburbia ontdekt Meüs van der Poel Waarom kiezen de politieke kopstukken juist deze plek uit om zich te profileren? ,,De campagnestrategen hebben Suburbia ontdekt'', zegt pr-strateeg Meüs van der Poel, oud-campagneleider van het CDA. ,,De VVD en de PVV denken dat hier de verkiezingen beslist worden. Het CDA gaat naar Veghel en Barneveld, dat afficheert zich weer echt als de regio-partij. GroenLinks mikt met grote optredens in Utrecht en Amsterdam op de stedelijke elite. Maar de grootste partijen zitten heel bewust hier.''

Opiniepeilers noemen het tegenwoordig het 'middelland', het nieuwe gemiddelde. ,,De gemiddelde Nederlander woont niet in de stad of op het platteland, maar in dit soort randgemeenten'', zegt Tim de Beer van Kantar (voorheen TNS NIPO). ,,Er zijn tientallen Spijkenisses, en daar wonen in totaal miljoenen Nederlanders. Wie die gemeentes wint, wint de verkiezingen.''



Maar is Spijkenisse wel zo doorsnee? Op het eerste gezicht wel: een middelgrote plaats met 70.000 inwoners, waar de gemiddelde leeftijd en het inkomen dicht bij het landelijk gemiddelde zitten. Maar de verkiezingsuitslagen van de laatste jaren zijn verre van doorsnee. Bij de Europese verkiezingen in 2014 was de PVV veruit de grootste (28 procent van de stemmen), en bij het Oekraïne-referendum stemde maar liefst 80 procent tegen - landelijk was dat 60 procent. ,,De onvrede borrelt'', zegt Chris Hottentot, raadslid namens de partij Nissewaard Lokaal. ,,Mensen hebben het gevoel dat er niet naar ze geluisterd wordt.''

Quote De onvrede borrelt. Mensen hebben het gevoel dat er niet naar ze geluisterd wordt Chris Hottentot

Waar die onvrede vandaan komt? De cijfers beantwoorden de vraag niet. Er is in Spijkenisse niet meer criminaliteit dan elders - de kans op een roof of inbraak is er zelfs kleiner. Een Marokkanenprobleem? Er wonen maar iets meer allochtonen in Spijkenisse dan gemiddeld in Nederland, en nog geen vierhonderd Marokkanen. Hottentot: ,,Er is hier amper een moslimgemeenschap.''

In Spijkenisse, zegt Wouter Struijk, regeert vooral de angst voor wat er zou kunnen gebeuren. Struijk, 28 jaar oud, is landelijk bestuurslid van de PvdA en woont hier al zijn hele leven. ,,Rotterdam is vlakbij. Mensen zien wat daar gebeurt, in de wijk waar ze vroeger woonden, of hun ouders. En ze zeggen: wat daar gebeurt, dat willen we hier niet.''

Onzeker

In Spijkenisse wonen meer laagopgeleiden dan gemiddeld (40 procent tegen 34), en juist die groep heeft reden om bang te zijn, zegt Struijk. ,,Ze zien de oprukkende technologie die hun banen bedreigt, weten dat de werkgelegenheid in de haven en industrie onder druk staat. Daar worden ze onzeker van. En het lukt de landelijke politiek niet om die weg te nemen.''

Precies dat, zegt opinieonderzoeker Tim de Beer, maakt Spijkenisse de perfecte battleground voor PVV en VVD, de partijen die strijden om de ontevreden kiezer. ,,Hier woont de lagere onderklasse, de groep die het minst geprofiteerd heeft van de vooruitgang. Relatief veel mensen met flexcontracten, of met alleen AOW. Hier wordt de slag gewonnen.''

Gepensioneerd schipper Henk van Hamond is een van die ontevredenen. Althans: dat was hij. Want dat gesprek met de premier, tijdens diens campagnebezoek in oktober, dat heeft toch wel indruk gemaakt. ,,Toen ik hem een dief noemde, dacht ik: nu word ik weggesleept. Maar een half uur later zat ik nog met hem te praten. Hij heeft het goed uitgelegd.''