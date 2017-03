En daarom stemmen wij dus op een woensdag

Noodzakelijke voorbereidingen

De maandag valt ook al af, omdat de noodzakelijke voorbereidingen die nodig zijn dan in het weekend getroffen zouden moeten worden. Blijven over de dinsdag, woensdag en donderdag. De lagere belasting van scholen op woensdag geeft dan de doorslag.



Overigens wordt in Nederland bij de Europese Verkiezingen doorgaans op donderdag gestemd. Reden daarvoor is dat deze verkiezingen in een bepaalde periode móeten plaatsvinden, waarbij de woensdag (en ook de dinsdag) afvallen. Dit is ook de reden dat Nederland vaak eerder stemt dan andere Europese landen, waar veel vaker in het weekend wordt gestemd.