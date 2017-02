‘Ik heb alleen z’n blonde haar gezien’

VideoDe aftrap van de PVV-campagne in Spijkenisse draait vooral uit op een belegering van buitenlandse journalisten. Geert Wilders houdt na pakweg 150 meter flyeren toch houdt de moed erin: ‘Zo fijn dat ik u achter me heb’.

Volledig scherm PVV-leider Geert Wilders deelt flyers uit in het centrum van Spijkenisse. © ANP Er is een deken van mist over de Zuid-Hollandse gemeente Spijkenisse gelegd. Toch krijgt de sombere aanblik geen vat op Richard Groenstege (69). Die is vanmorgen met zijn zoon vanuit het Haagse Laakkwartier vertrokken om Geert Wilders een ‘hart onder de riem te steken’. ,,Iemand die zo opkomt voor ónze belangen, voor Nederland, die verdient gewoon een pluim. Die wil ik hem geven.’’



Dat valt nog niet mee als de PVV-leider even later arriveert. Er blijkt een klein leger pers op de been te zijn. Naast Nederlandse ook vooral Franse, Duitse, Belgische, Zwitserse, Japanse en Engelse verslaggevers. ,,Het lijkt de Verenigde Naties wel,’’ lacht een man.

Volledig scherm © ANP Als de PVV-leider arriveert wijkt de doorgaans rustige Spijkenisser zaterdagmarkt daarom al wel snel voor hysterie. Wilders gaat schuil in een al even grote haag van politieagenten en beveiligers, die hem bewegingsruimte proberen te verschaffen. Er wordt geduwd, getrokken en gescholden met opdringerige journalisten. Een cameraman keert met een bloedende neus terug uit de scrum, een PVV-aanhangster verhaalt huilend hoe ze ten val is gekomen. ,,En ik heb al artrose.’’



Voor iedere PVV-aanhanger lijkt er verhoudingsgewijs één agent en één journalist. Marcel (36) heeft zich toch naar voren weten ‘te persen’. ,,Haha, ik heb mijn selfie te pakken, hoor. Ja, ik heb gewoon gezegd dat ik het top vind, wat hij doet. Hij spreekt zich ten minste keihard uit tegen islamieten die hun manier van leven hier gewoon voortzetten. Aanpassen met die hap, dat vind ik. En dat vindt Geert ook.’’

Weg van het duw- en trekwerk, vertelt Groenstege een soortgelijk verhaal. Hij woonde in de Schilderswijk, heerlijk Haags, verhaalt hij. Maar in enkele jaren tijd ‘trokken de allochtonen erheen’. De ‘oorspronkelijke bewoners’ verdwenen. ,,En daar heb ik op zich niets tegen, maar ze weigeren Nederlands te leren, gooien hun vuilniszakken op straat. Als ik ze ging vertellen dat we ophaaldagen hebben, haalden ze gewoon de schouders op.’’

Quote We hebben wel iemand als Geert nodig om eens een krachtig tegengeluid af te geven PVV-aanhanger Groenstege Begrijp hem goed, in de kern heeft hij niets tegen moslims of allochtonen. ,,Maar pas je aan, zeg ik hen, want als ik naar een moskee ga, trek ik ook mijn schoenen uit.’’ Dat Wilders alle moskeeën wil sluiten, ach, van hem is het niet zo nodig. ,,Maar we hebben wel iemand als Geert nodig om eens een krachtig tegengeluid af te geven.’’

Het is een gedeelde mening, hier in Spijkenisse. Wilders noemt het niet voor niets zijn ‘hometown’. ,,Spijkenisse is Nederland, maar dan in het klein,’’ zegt hij even later. ,,De mensen hebben er genoeg van dat onze cultuur, onze Nederlandse identiteit te grabbel wordt gegooid. Dat zie je hier, dat zie je overal.’’

De 50 minuten handenschudden en het figureren op selfies, ervaart hij daarom als ‘thuiskomen’. In 2015 werd hij hier bij de provinciale verkiezingen immers de grootste.

Hardliner

Hier maalt er niemand om dat Wilders slechts op een A4tje zijn plannen voor Nederland ontvouwde. Of dat hij zijn verkiezingsbeloftes niet liet doorrekenen door het CPB, dat hij ‘te politiek’ noemt. Het dondert niet, want ze weten toch al wat ze wél krijgen als ze hun stem aan Wilders geven: een hardliner op het gebied van immigratie en anti-islamisering.



,,Rutte heeft er met alle mooie praatjes en dikke verkiezingsprogramma’s toch ook niets aan gedaan,’’ zegt Michelle Kooij (42). ,,Dan kun je Wilders misschien soms verwijten dat hij hard is, maar het is vooral ook duidelijk. En dat vinden meer mensen, echt, ook in de peilingen wordt hij nog steeds onderschat. Vijftig zetels gaat hij halen, schrijf maar op.’’

Wilders zint er zeker op. Het is ook om die reden dat Wilders juist in Spijkenisse zielen ronselt. Want een gemeente als deze staat model voor meer stedelijke randdorpen. Men heeft het er vaak niet eens zo slecht –blijkt uit de cijfers- maar vreest vooral dat het slechter wordt.

Volledig scherm © REUTERS Onderschat niet hoeveel inwoners de steden zijn ontvlucht toen niet-Westerse immigranten er juist neerstreken. Wilders, zo voelt men het hier, kan voorkomen dat het hen (nog eens) overkomt. Het is wat opiniepeilers het ‘middeland’ noemen, gemeenten waar de gemiddelde Nederland woont en dus eigenlijk de verkiezingen gewonnen kunnen worden.



Dat er nu slechts enkele tientallen mensen op de been zijn, doet daar niet aan af, stelt Rick (43). De beveiliger (‘echte Rotterdammer’) is door de haag van journalisten en beveiligers niet erg in de buurt gekomen van Wilders. Op de route –nog geen 150 meter- is zo al met al weinig toegang geweest tot de PVV-leider. ,,Ik heb alleen z’n blonde haar gezien, haha. Maar dat geeft niet. Hij heeft vast fans genoeg gesproken. En op 15 maart krijgt hij m’n stem, dat vindt hij ook vast belangrijker dan een handje.’’

Volledig scherm Fleur Agema. © REUTERS