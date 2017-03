Kiezen in stad en land: is de VS ons voorland?

Een parallel is er zeker, stelt ook Amerika-deskundige Ruth Oldenziel van de TU Eindhoven. Ook daar zorgden de kiezers buiten de grote steden voor de omwenteling. ,,In de VS hebben vooral laagopgeleide, blanke mannen op Trump gestemd'', stelt zij. ,,Dat zijn niet per se mensen met de laagste inkomens. De echt lage inkomens stemmen op de Democraten. Het gaat vooral om mensen die zich bedreigd voelen, door een globaliserende economie en integratie. Dat zie je hier ook.''



Maar toch lijkt een omwenteling zoals die in de VS ver weg. Weliswaar ligt ook hier, net als daar, politiek cynisme op de loer, in het bijzonder op het platteland. Maar tegelijkertijd is voor een grote meerderheid het glas nog altijd halfvol, of meer. Slechts 14 procent van de Nederlanders in het onderzoek 'Kiezen in Stad en Land' zegt teleurgesteld te zijn. Ruim een derde (35 procent) zegt echter hoopvol te zijn en 'nog eens een vijfde is gematigd optimistisch. Kanne denkt daarom dat de onvrede in ons land wordt overschat.



Belangrijk is in hoeverre sentimenten zich vertalen in stemgedrag. Kanne: ,,De verschillen tussen stad en platteland zijn hier minder groot dan in Amerika. Het stemgedrag wijkt daardoor ook veel minder af."