Kiezers maken zich vooral druk om normen en waarden

Een grote meerderheid vindt ook dat het hiermee slechter gaat dan vijf jaar geleden. En er is ook niet veel hoop dat het de komende vijf jaar zal verbeteren: slechts een op de tien mensen verwacht dat het dan beter zal gaan met de normen en waarden in ons land.

Meer dan 80 procent maakt zich ook zorgen over de stand van de gezondheidszorg. Vergeleken daarbij denkt men veel positiever over de economie: ruim 60 procent maakt zich daar zorgen om.

Zorgen over immigratie en asiel scoren bijna net zo hoog als over normen en waarden: 81 procent van de ondervraagden is daar enigszins of erg bezorgd over. De helft van de Nederlanders de komst van niet-westerse immigranten een bedreiging voor de Nederlandse normen en waarden. Die opvatting heerst niet alleen onder PVV-stemmers: een meerderheid van stemmers op CDA, VVD en 50Plus vindt dat ook.