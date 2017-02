Kuzu blijft achter Hitler-vergelijking over Wilders staan

Kuzu zei tijdens het gesprek met RTL Nieuws geen spijt te hebben van de eerdere uitspraak dat Wilders op weg is om Hitler te worden. ,,Ik sta daar nog steeds achter'', aldus het Kamerlid. Volgens hem werd in de jaren 30 gesproken over het verbieden van de Thora en het sluiten van synagogen en ,,zien we helaas anno 2017 dat in Nederland dezelfde uitspraken worden gebezigd''.