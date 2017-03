Lijsttrekkers brengen hun stem uit

Zo bracht PVV-leider Geert Wilders in de vroege ochten onder grote belangstelling van de internationale media zijn stem uit in basisschool De Walvis in Den Haag. Jesse Klaver (GroenLinks) deed het bij boekhandel Paagman in Den Haag.



CDA-voorman Sybrand Buma stemde ook in de regio Den Haag. Omstreeks 9.00 uur bracht hij een bezoek aan een stembureau in basisschool St. Maartensschool in Voorburg. Minister-president Mark Rutte stemde ook in een Haagse school. De VVD-voorman vertelde dat hij stemt op Jeanine Hennis, demissionair minister van Defensie en de nummer twee op de VVD-lijst.



Lijsttrekker Kees van der Staaij van de SGP bracht zijn stem uit in zijn woonplaats Benthuizen in Zuid-Holland. Hij deed dat omstreeks 10.00 uur in de School met de Bijbel. Tunahan Kuzu (DENK) bezocht rond het middaguur een woonzorglocatie in Rotterdam om zijn stem uit te brengen.