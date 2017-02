Recordaantal kiezers meldt zich in buitenland

Zowel kiezers die langere tijd buiten Nederland verblijven als mensen die op de verkiezingsdag van 15 maart voor korte tijd in het buitenland zijn, konden zich aanmelden. Zij kregen dan toch de mogelijkheid hun stem uit te brengen. Sommigen doen dat per brief, anderen stemmen per volmacht. Uit het verleden is gebleken dat vooral partijen als VVD en D66 doorgaans veel aanhang in het buitenland hebben.