RTL: kritiek op Diana Matroos onterecht

Veel kijkers van het lijsttrekkersdebat op RTL4 vonden dat Matroos met veel te harde hand optrad. Haar eerste 1-op-1 -gesprek met PvdA-lijsttrekker Asscher oogstte een stortvloed aan kritiek, omdat hij niet de kans kreeg een vraag te beantwoorden zonder telkens door Matroos te worden onderbroken.

Taselaar ziet dat anders. ,,Ik begrijp de kritiek niet over de zogenaamd keiharde aanpak van Diana. Asscher gaf geen antwoord op haar vragen. Dan is het Diana's taak om door te vragen. Dat deed ze vrij stevig, maar dat was ook haar taak: geen genoegen nemen met mooie praatjes. Dat ze hem een paar keer onderbrak, kunnen de kijkers wel vreemd vinden, maar je kunt niet gaan zitten wachten tot doorgewinterde politici zoals hij uitgesproken zijn. Asscher is de vicepremier van dit land en lijsttrekker van een partij die in de peilingen onveranderd laag staat. Mag Diana dan niet vragen waar het Asscher-effect blijft?"

Niet ingegrepen

Jesse Klaver (GroenLinks), Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) en Emile Roemer (SP) kregen een soortgelijke behandeling als Asscher. Na het reclameblok hanteerde Matroos een rustiger en zakelijker aanpak bij de lijsttrekkers Buma (CDA), Pechtold (D66) en Rutte (VVD). Dit doet vermoeden dat ze werd teruggefloten door de regie, maar daarvan was geen sprake, zegt Taselaar. ,,Niemand heeft ingegrepen. Diana loopt al lang mee en beschikt over veel instrumenten. Als zij voelt dat het publiek op de hand is van de ander dan kan ze terughoudender vragen stellen, maar alle vragen zijn exact gesteld zoals voorgesteld."

De interviewaanpak verschilde volgens hem niet van die tijdens de vorige twee Carré-debatten in 2010 en 2012. ,,Er is altijd commotie over en wat dat betreft is de kritiek een beetje conform de verwachting. Maar het is vervelend en onterecht dat Diana nu zo door het slijk wordt gehaald."

Heel erg tevreden

De hoofdredacteur van RTL Nieuws is naar eigen zeggen 'heel erg tevreden' over het debat en over de rol van Matroos. ,,Ik heb na afloop met de hoofdredacteurs van BNR Nieuwsradio en van Elsevier gesproken met wie wij het Carré-debat organiseren, en we waren het er alle drie over eens dat Diana het geweldig heeft gedaan."

Dat laatste blijkt ook uit de tweet van hoofdredacteur Sjors Fröhlich van BNR Nieuwsradio. Hij laat weten trots te zijn op Diana Matroos en spreekt van een prachtige score voor het Carré-debat. Dat trok 1,6 miljoen kijkers.

Interviews waarbij het schuurt