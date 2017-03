Schippers: Voor Pasen zit hier nog geen kabinet

'Uitslag Ka­mer­voor­zit­ter­schap staat bij voorbaat vast, PVV is kansloos'

11:46 Khadija Arib wordt vanmorgen weer tot voorzitter gekozen van de Tweede Kamer. Een tweede termijn kan de PvdA-politica niet ontgaan, want ze is de enige kandidaat. Wel debatteert de Kamer nog over haar benoeming. Met name Fleur Agema haalt keihard uit naar de rest van de Kamer: ,,De uitslag staat bij voorbaat vast. De PVV had graag dé kandidaat geleverd'', zegt zij over de 'kansloze' Martin Bosma, die zich uiteindelijk niet kandideerde.