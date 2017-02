Serieuze peiling of leuk experiment?

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van vier jaar geleden zat Eric Sanders er verder naast dan de erkende peilingen. Toch was de taaltechnoloog van de Radboud Universiteit tevreden. Het aantal keren dat partijen op Twitter werden genoemd, bleek een betere voorspeller voor de zetelverdeling dan hij had tevoren kunnen denken. Met Stemming2017.nl gaat Sanders nu op herhaling. ,,We hebben extra parameters ingebouwd. Bijna 75 procent van de politieke tweets is van mannen, dat aandeel compenseren we nu. En grote pieken, zoals op de dag dat minister Ard van der Steur aftrad, vlakken we af."