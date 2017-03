Theo Hiddema gaat de Kamer in maar blijft ook advocaat

De afgelopen weken twijfelde de buitenwereld openlijk of de samenwerking met lijsttrekker Baudet wel stand zou houden. Maar Hiddema bezweert dat hij niet binnen de kortste keren voor zichzelf begint in de Kamer. ,,Dat zal absoluut nooit gebeuren. Ik heb deze stap juist genomen omdat ik gaandeweg waardering kreeg voor de intelligentie van Baudet en omdat hij zo vreselijk zijn best doet.’’



Wel vraagt Hiddema zich af of hij serieus genomen zal worden. ,,Als advocaat word je al snel gezien als een duitenjager en een boevenknecht. Nu moet ik mij opwerpen voor het algemeen belang en tot heil van alle mensen. Of die combinatie bij de mensen werkt, is voor mij ook nog de vraag.’’