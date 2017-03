Vijfpartijencoalitie? Dat wordt knokken!

Zo is de vijfpartijencoalitie een feest voor de oppositie en boeiend voor beschouwers aan de zijlijn. Maar het is een ramp voor de wethouders zelf, morren coalitiepolitici. Zij willen vooraf graag zekerheid over het draagvlak voor hun plannen. Daarvoor moeten ze de vergaderkamers in. En dan blijkt besturen met velen verdomd lastig.



Neem alleen al een simpel coalitieberaad. In de landelijke regering van VVD en PvdA kunnen Mark Rutte en Lodewijk Asscher zo'n beetje samen de lijnen uitzetten. Bij het maandagoverleg schuiven alleen hun secondanten aan. Dan lokaal Den Haag: voor topberaad in het stadhuis moet er een speciale vergaderlocatie geboekt worden. Het zogenaamde 6 + 5 overleg telt, de naam zegt het al, 11 man. Het afstemmen en voorbespreken duurt lang. ,,Het is heel erg ingewikkeld'', erkent PvdA-er Baldewsingh. Hij is wethouder sinds 2006 en zag in de collegekamer hoe de politiek verbrokkelde: de eerste periode zat hij met drie partijen in het college, de periode daarna met vier en nu dus vijf.



Eigenlijk werkt dat amper: ,,Je moet te veel compromissen sluiten. Het is vlees noch vis.'' Grote plannen verwateren of worden doorgeschoven. Of het nou over groenbeleid gaat, de opvang van asielzoekers of de economie: in een coalitie met zulke uiteenlopende partijen is er al snel strijd. Zie Legoland. Veel vaker verliepen debatten in crisissfeer. Het gevolg: politici worden wantrouwend en voorzichtig, verklaren thema's taboe, met als risico een bestuur dat vooral op de winkel past.