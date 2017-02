Wilders trapt campagne af in Spijkenisse

DENK wil meer gas gaan winnen in Groningen

16 februari DENK wil in Groningen meer gas gaan winnen, schrijft RTV Noord. De gaswinning moet volgens hen met 12 miljard kuub per jaar verhoogd worden, naar 36 miljard kuub per jaar. Het standpunt komt niet terug in het verkiezingsprogramma van de partij, maar blijkt wel uit de doorberekening van de plannen door het Centraal Plan Bureau (CPB).