Woedende Groningers schreeuwen door Rutte heen bij Pauw en Jinek

Jeroen Pauw legde tussen het geschreeuw door uit dat het televisieprogramma ‘mensen uit de samenleving’ uitnodigt. ‘Vandaag zijn dat mensen uit Groningen die in het getroffen gebied wonen en daar gaan we nu even mee praten.’ Vervolgens hield Dick Kleijer uit Groningen een betoog waarom hij niet boos is maar ‘razend’. ‘Deze meneer Rutte hier aan tafel zei ‘we doen het wel netjes in Groningen.’ Is het netjes als er in zijn regeerperiode 76.000 schademeldingen zijn? Is het netjes als er honderd huizen afgebroken worden?’ Om stevig af te sluiten: ‘Het begrip netjes is aan enige inflatie onderhevig.’