Martin uit Barneveld eindelijk een keer eerste bij Vierdaagse Nijmegen

De eerste Vierdaagseloper is alweer terug in Nijmegen. Al om kwart voor tien arriveerde Martin Averesch (38) uit Barneveld, die 50 kilometer per dag aflegt, op de Wedren.

Martin Averech kwam jarenlang hij als tweede binnen, achter de Engelsman Simon Brownlee. ,,Maar die heb ik dit jaar niet gezien." Hij vervolgt: ,,Ieder jaar probeerde ik het weer. Maar Simon was net een maatje groter dan ik." De Barnevelder loopt net boven de 9 kilometer per uur. ,,Daar train ik op. Ik houd ervan om mijn eigen grenzen op te zoeken. Ik heb competitiedrang, wil het beste uit mijzelf halen."

Brownlee had zich wel aangemeld voor de Vierdaagse, maar is deze vanmorgen niet gestart. Naar verluidt vanwege familieomstandigheden. De tweede wandelaar die aankwam was Jarno Hijmans uit Groesbeek. Hij is negentien jaar. Zowel hij als Averech doen voor de negende keer mee.

Enthousiast

Averesch is enthousiast over het nieuwe parcours op de eerste dag. ,,Voor je het weet is de dijk al klaar. En ik zag opeens twee nieuwe wijken in Lent. Normaal loop ik daar in het pikkedonker."

Het viel de nummer twee, Jarno Hijmans, wel op dat er minder publiek dan anders was. ,,En er was weinig water langs de kant."

Doorstappen

De wandelaars op de 50 kilometer starten elke dag als eersten om 04.00 uur. Volgens de organisatie moet een wandelaar wel heel flink doorstappen en weinig rusten om voor 10.00 uur alweer in Nijmegen te arriveren. Snelwandelen of hardlopen is namelijk volgens het reglement verboden en daar wordt onderweg ook op gelet, omdat daardoor in de enorme mensenmassa ongelukken zouden kunnen gebeuren.



De eerste binnenkomers moeten tot het middaguur wachten voor zij zich kunnen afmelden bij de finish. Ook dat is een maatregel om te voorkomen dat deelnemers extra hard gaan lopen.

Wandelweer

In Nijmegen en omgeving wordt het een graad of 26. Het is volgens Weeronline prima wandelweer. ,,Woensdag krijgen de vierdaagselopers een hete dag voor de kiezen. Het kwik loopt op naar 33 graden. Later op de dag kunnen stevige onweersbuien ontstaan.''



Donderdag trekken er buien over de regio Nijmegen, er is dan vrij veel bewolking en af en toe wat zon. Vrijdag, de laatste dag, is er meer zon en minder kans op een bui.