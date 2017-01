83ste storing Nieuwe Botlekbrug zorgt voor files in en rond Spijkenisse

Hoogwater wordt reeën fataal bij Zuidland

15 januari De hoge waterstand lijkt twee reeën bij Zuidland zaterdag fataal te zijn geworden. Voorbijgangers vonden een reekalf van een maand of acht oud naast het fietspad achter de Zeedijk. Het beestje was gewond, maar leefde nog. Toen de dierenambulance Rotterdam en Omstreken ter plaatse kwam, was het dier overleden. Een andere voorbijganger vond nog een dode ree, een paar honderd meter verderop.